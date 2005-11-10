Milan, Amorim tra poco sarà in conferenza dopo la vittoria sull'Atalanta

Live TMW
Milan, Amorim tra poco sarà in conferenza dopo la vittoria sull'AtalantaLive TMW
autore
Antonello Gioia
Antonello Gioia
Oggi alle 20:25Serie A
autore Antonello Gioia
18.10.2026 20:25Serie A
Ruben Amorim, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la settima giornata di Serie A.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ruben Amorim, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la settima giornata di Serie A e terminata 3-2 in favore dei rossoneri. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su TMW.
Fonte: dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia
Articoli correlati
Milan, Ramos: "Ho sbagliato il rigore perché volevo cambiare. Amorim mi chiede di..."
Ramos: "Miglior momento da quando sono al Milan, vincere fa crescere l'autostima"
Milan, Amorim: "Sul 3-1 abbiamo avuto paura di subire un gol, ma dovevamo pensare a farlo"
Real Madrid-Siviglia, le formazioni ufficiali: Endrick titolare, Fofana-Agoume a centrocampo
Altre notizie Serie A
Oggi
20:45 Serie A
Milan, Amorim: "Sul 3-1 abbiamo avuto paura di subire un gol, ma dovevamo pensare a farlo"
20:45 Serie A
Milan, che brividi. Florenzi: "Spento l'interruttore, ma i 60 minuti migliori della stagione"
20:42 Serie A
Atalanta, Sarri contro Chiffi: "Stasera ho scoperto che si può mandare in c**o gli arbitri"
20:40 Serie ATMW
TMWProtesta dei tifosi della Juve all'esterno dello Stadium: i gruppi organizzati non entreranno. Il video
20:31 Serie A
Milan, Amorim: "Ottima prestazione fino al 3-0, dopo il loro gol abbiamo perso fiducia"