Milan, che brividi. Florenzi: "Spento l'interruttore, ma i 60 minuti migliori della stagione"

Cosa è successo dopo il 3-0 del Milan all'Atalanta? La squadra di Amorim strappa la vittoria contro i bergamaschi con più di qualche brivido nel finale nonostante ad un certo punto sembrava aver chiuso i giochi. Dagli studi di Sky Sport ha provato a rispondere alla domanda l'ex giocatore della Nazionale Italiana, Alessandro Florenzi.

Questo il suo pensiero: "Cosa è successo dopo il 3-0 del Milan? È successo che si è spento l'interruttore ai rossoneri, e questo in Serie A non te lo puoi permettere. In 33 minuti l'Atalanta la stava riprendendo in mano la partita. Se avesse fatto gol Zappacosta nel finale, ora staremmo parlando di tutta un'altra partita".

Florenzi evidenzia come la prima ora di gioco sia stata ottima per i rossoneri: "I primi 60 minuti per me sono stati i migliori del Milan in questo inizio di stagione, per come hanno interpretato la partita, per come stavano giocando e come gestivano il possesso del pallone. Ha impostato a 4 con Moreira a sinistra, che per me è stato fra i migliori in campo".