Vasquez titolare in Man United-Roma, Florenzi: "Ci ho giocato, oggi è testa o croce"

Alessandro Florenzi, ex terzino della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Manchester United di Champions, parlando così di Devis Vasuqez: "Ha giocato con me, è venuto quando Tatarusanu . Ha fatto esperienza all'estero, a Empoli e ad Ascoli, ma non gioca da tanto... Oggi è veramente testa o croce dai. Non dipenderà solo dalla linea difensiva, gli va data più fiducia possibile, i giallorossi devono difendere bene e concedere poco al Manchester United, che resta il Manchester United. Mi aspetto una bella Roma, ma non è una partita facile".

È un'altra Roma.

"In questo momento la rosa della Roma è molto più lunga, il merito è di Gasperini, la partita è di quelle importanti. Ci sono tante assenze, ma alcuni giocatori stanno prendendo responsabilità, penso a Soule, che sta esplodendo come calciatore, è diverso dall'anno scorso".