Alessandro Florenzi, dagli studi di Sky Sport, ha commentato le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini per la sfida di questa sera contro il PSG. Dall'undici titolare, ricordiamo, restano fuori sia Paulo Dybala che Donyell Malen:

"Fa rumore l'assenza di Malen, senza dubbio. Ma nella Roma ci sono comunque 8 titolari: le novità sono Pisilli per Dybala, Castro per Malen e De Roon per Cristante. Tre su undici non è turn over secondo me, ma è vero che l'assenza di Malen fa certamente rumore".