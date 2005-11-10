Florenzi: "Roma con 8 titolari su 11, non è turn over. Ma l'assenza di Malen fa rumore"
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
25.11.2026 21:00Serie A
Il grande ex Alessandro Florenzi ha commentato le esclusioni di Dybala e Malen per la sfida che la Roma giocherà col PSG
Alessandro Florenzi, dagli studi di Sky Sport, ha commentato le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini per la sfida di questa sera contro il PSG. Dall'undici titolare, ricordiamo, restano fuori sia Paulo Dybala che Donyell Malen:
"Fa rumore l'assenza di Malen, senza dubbio. Ma nella Roma ci sono comunque 8 titolari: le novità sono Pisilli per Dybala, Castro per Malen e De Roon per Cristante. Tre su undici non è turn over secondo me, ma è vero che l'assenza di Malen fa certamente rumore".
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