Roma ko con il Manchester United, Florenzi: "Questa sconfitta fa più male di quella con il Real"

Alessandro Florenzi, ex calciatore della Roma, ha analizzato a Sky Sport il clamoroso ko dei giallorossi contro il Manchester United in Champions League. Avanti 2-0 nel primo tempo, la Roma è stata rimontata nella ripresa dai Red Devils, che alla fine si sono imposti 3-2.

"La Roma deve capire i momenti della partita. In questo periodo di crescita, come lo chiama Gasperini, manca l'esperienza in questo tipo di partite. La Roma del primo tempo è stata stratosferica, nella ripresa lo United è sicuramente entrato meglio in campo e non aveva più niente da perdere.

Questa sconfitta fa molto più male rispetto a quella con il Real Madrid, perché stasera la Roma ha giocato un tempo solo. Con il Real, invece, aveva giocato un grande calcio per oltre 80 minuti.

Balerdi stava facendo una partita incredibile. Purtroppo il ruolo del difensore è così: se fai nove cose giuste e una sbagliata, in quella sbagliata prendi gol e tutte le altre nove non contano niente".