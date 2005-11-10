Doppio ex di PSG-Roma, Alessandro Florenzi ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare dell'incontro in programma domani sera al Parc des Princes. Roma che ha già perso 2 partite in modo a dir poco doloroso, mandando in fumo un vantaggio di due reti sia contro il Real Madrid che contro il Manchester United. E che ora trova sulla sua strada la squadra più forte d'Europa, allenata dall'ex Luis Enrique. Il tecnico asturiano ha guidato i giallorossi nella stagione 2011/12 senza riuscire a qualificare la squadra alle coppe europee, venendo poi rimpiazzato da Zdenek Zeman.

"Io ho un mio pensiero: esattamente come bisogna far lavorare i giovani, lo stesso vale per gli allenatori. Luis ha fatto degli errori, ma a Roma siamo un po' impazienti, non sappiamo aspettare. Ma quando parli con un suo ex giocatore, tutti ti dicono che era un genio: quindici anni fa faceva le cose che altri fanno oggi".

Su un eventuale ritorno a Roma dello stesso Florenzi

"Perché no? Tutto può essere. Io mi sono lasciato in buonissimi rapporti con tutti, non ho mai litigato con nessuno. Devo però capire prima io che voglio fare davvero. E questo è già un problema (ride, ndr). Per ora mi aggiorno un po' su tutto".