Milan con l'enigma De Ketelaere. In caso di partenza, i rossoneri hanno un possibile sostituto

vedi letture

Quale sarà il futuro di Charles De Ketelaere? Se lo chiedono tutti i tifosi del Milan che si aspettavano certamente molto di più da lui dopo i 35 milioni di euro investiti dal Diavolo la scorsa estate. Secondo il Corriere della Sera, se fino a qualche settimana quando c'erano ancora Maldini e Massara, una sua partenza sembrava impossibile, ora qualcosa è cambiato in via Aldo Rossi e un suo addio dopo un solo anno in rossonero non è più così improbabile.

Il possibile sostituto. Un'eventuale cessione a titolo definitivo potrebbe avvenire solo per una cifra non inferiore a 28 milioni, così da non fare una minusvalenza. Nessuno in realtà esclude a priori l’idea di cederlo in prestito. Nel caso in cui il belga dovesse davvero dire addio al Milan dopo un solo anno, in via Aldo Rossi hanno già pronto il sostituto: si tratta di Arda Guler, trequartista classe 2005 del Fenerbahçe.