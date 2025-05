Milan, Conceicao: "Formazione già scelta per la finale. Fofana? Penso non sia grave"

vedi letture

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria in rimonta contro il Genoa: "Anche oggi è stata la dimostrazione di un gruppo unito e forte, i giocatori che sono entrati hanno dato qualcosa in più. Abbiamo cambiato anche qualche posizione, mettendo Joao e Gimenez davanti. É la dimostrazione non della bravura dell'allenatore ma dei giocatori".

Al gruppo, riunito in cerchio a fine partita, ha detto che ora si va a vincere la Coppa Italia?

"No, ho detto che chi non ha giocato deve lavorare perché domani abbiamo giorno libero. Non sono bugiardo. Preferisco dire le cose che le bugie".

Sta lavorando su più soluzioni diverse?

"Abbiamo cominciato in una maniera e finito in un'altra, ma è per questo che mi pagano: a volte riusciamo a trovare delle letture, altre no però il merito è della bravura dei giocatori. Lavoriamo a livello individuale ma anche settoriale e nel collettivo, a volte ci sono degli errori come il gol che abbiamo preso ma lavoriamo tanto e la soddisfazione è quella. Siamo molto focalizzati a Milanello per lavorare su queste cose, quando ci si riesce siamo molto contenti".

Formazione già scelta per la finale o ha ancora qualche dubbio?

"I dubbi non ce li ho. Fofana ha avuto un piccolo problema al piede, anche in settimana si è sforzato per allenarsi. Penso non sia niente di speciale, dobbiamo gestirlo nel migliore dei modi in queste due partite. Tutti i giocatori sono importanti".