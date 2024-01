Ufficiale Milan Djuric è un giocatore del Monza. Contratto depositato, i dettagli dell'operazione

Milan Djuric è un nuovo giocatore del Monza, come informa il sito della Lega Serie A dopo il deposito del suo cartellino. L'operazione con l'Hellas per l'attaccante è stata definita sulla base di un trasferimento a titolo definitivo.

3 milioni bonus compresi.

Per Milan Djuric il Monza verserà nelle casse dell'Hellas 2,2 milioni di euro di parte fissa, oltre ad alcuni bonus, che potranno far lievitare la cifra fino ai 3 milioni, ma c'è un altro aspetto da tenere di conto in questa operazione, ovvero la volontà del giocatore.

Scadenza decisiva.

Djuric ha infatti spinto per andare via, come probabilmente avrebbe fatto chiunque data la situazione del Verona in questo gennaio. Tante cessioni importanti, altrettanti arrivi che logicamente hanno il punto interrogativo legato a quello che potrebbe essere l'adattamento dei nuovi alla realtà della Serie A. Il centravanti ha scelto il Monza e lo ha fatto soprattutto per il contratto: l'attuale accordo con l'Hellas scadeva nel 2025, i brianzoli hanno spostato la data al 30 giugno 2026, e oltre a questo c'è anche lo stipendio, visto che Djuric andrà a guadagnare un milione di euro a stagione.