Milan, si ferma Chukwueze: problema all'anca, nel pomeriggio visita specialistica

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Milan, si ferma Chukwueze: problema all'anca, nel pomeriggio visita specialisticaTMW
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Daniele Najjar
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Oggi alle 11:33Serie A
autore Daniele Najjar
21.10.2026 11:33Serie A
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Il Milan si prepara alla sfida in Europa League contro il Bournemouth, in programma domani - giovedì 22 ottobre - alle 21 in terra inglese. Dall'allenamento odierno, come raccolto dalla nostra redazione, è rimasto assente Samuel Chukwueze: ha un problema all’anca sinistra e nel pomeriggio farà una visita specialistica.
Non sembra un problema di poco conto per lui, ma per avere informazioni più precise sulla serietà dello stop bisognerà attendere i controlli di rito. Presenti tutti, Bondo e F. Terracciano compresi. Assenti gli infortunati Gabbia e Saelemaekers
Fonte: Antonello Gioia
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