Milan, tegola Chukwueze: il nigeriano operato a Londra. Tempi di recupero lunghi
Il giocatore del Milan si è sottoposto a intervento chirugico per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra
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Samuel Chukwueze va sotto i ferri. Il Milan ha infatti comunicato che è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra.
L'intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito.
Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo. I tempi di recupero saranno decisamente lunghi, ma su questo punto seguiranno aggiornamenti.
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