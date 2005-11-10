Chukwueze fuori tre mesi: quante e quali partite salterà. Appuntamento a Milan-Juve del 31 gennaio?

Samuel Chukwueze dovrà restare ai box per i prossimi tre mesi. Tegola non da poco per il Milan e per Ruben Amorim, che ha dovuto rinunciare anche al nigeriano già dallo scorso 19 ottobre, il giorno dopo l'ultima partita in cui è sceso in campo, a San Siro contro l'Atalanta. Conti alla mano, e dando per buona la prima previsione fatta filtrare dalla società rossonera, l'esterno potrebbe dunque rientrare il prossimo 31 gennaio quando il Milan scenderà in campo a San Siro contro la Juventus, oppure la settimana successiva nella sfida del Dall'Ara contro il Bologna. In totale, comunque vada, Chukwueze salterà almeno 16 partite, dodici di Serie A e quattro di Europa League.

Le partite in cui Chukwueze sarà out

5 novembre 2026 - Milan-Ferencvaros (Europa League)

8 novembre 2026 - Genoa-Milan (Serie A)

22 novembre 2026 - Milan-Frosinone (Serie A)

26 novembre 2026 - Olympiakos-Milan (Europa League)

30 novembre 2026 - Cagliari-Milan (Serie A)

6 dicembre 2026 - Milan-Parma (Serie A)

10 dicembre 2026 - Milan-Sunderland (Europa League)

13 dicembre 2026 - Napoli-Milan (Serie A)

19 dicembre 2026 - Milan-Como (Serie A)

2 gennaio 2027 - Monza-Milan (Serie A)

5 gennaio 2027 - Milan-Fiorentina (Serie A)

9 gennaio 2027 - Roma-Milan (Serie A)

17 gennaio 2027 - Milan-Torino (Serie A)

21 gennaio 2027 - Levski Sofia-Milan (Europa League)

24 gennaio 2027 - Frosinone-Milan (Serie A)

28 gennaio 2027 - Milan-Ararat (Europa League)

Possibile rientro:

31 gennaio 2027 - Milan-Juventus (Serie A)

7 febbraio 2027 - Bologna-Milan (Serie A)

Il comunicato del Milan su Chukwueze

"AC Milan comunica che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra. L'intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo".