Milan, giallo Chukwueze: nuovi esami, rischia l'operazione e può rientrare in primavera

L'infermeria continua a rappresentare un problema per il Milan di Ruben Amorim. Dopo aver recuperato Gila, Moreira e Rabiot in occasione del derby contro l'Inter, il tecnico portoghese deve fare i conti con una situazione decisamente più complicata per gli altri indisponibili. A preoccupare soprattutto sono le condizioni di Samuel Chukwueze, fermo dalla partita contro l'Atalanta del 18 ottobre a causa di un problema muscolare all'anca sinistra. Il nigeriano sta seguendo una terapia conservativa, ma il percorso di recupero potrebbe subire una svolta tutt'altro che positiva.

Chukwueze, nuovi esami in arrivo: non è escluso l'intervento chirurgico

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni Chukwueze sarà sottoposto a nuovi accertamenti strumentali per valutare l'efficacia delle terapie effettuate finora. Qualora gli esiti non fossero incoraggianti, potrebbe rendersi necessario un intervento chirurgico. Uno scenario che allungherebbe sensibilmente i tempi di recupero: il rientro, inizialmente ipotizzato per metà dicembre, rischierebbe di slittare quasi alla primavera.

Milan, emergenza infortuni: Amorim aspetta anche Gabbia e Tomori

L'eventuale operazione di Chukwueze sarebbe la seconda per un giocatore rossonero dopo quella già affrontata da Saelemaekers. Amorim deve inoltre rinunciare a Pietro Terracciano, Gabbia, Loftus-Cheek e Tomori, assenze che riducono ulteriormente le possibilità di rotazione. I recuperi di Gila, Moreira e Rabiot hanno rappresentato una boccata d'ossigeno, ma non arriveranno ulteriori rinforzi dall'infermeria per la sfida contro il Ferencvaros. Il tecnico presenterà la partita in conferenza stampa insieme a De Winter, recentemente diventato padre della piccola Aléya Noé.