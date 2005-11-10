Milan, Gila: "La Juventus meritava il pareggio, non siamo stati al 100% stasera"

Intervenuto ai microfoni di DAZN ha parlato così il difensore del Milan Mario Gila dopo il pareggio contro la Juventus: "Loro meritavano questo gol, non siamo stati al 100% e nel primo tempo abbiamo perso tantissimi palloni. Siamo riusciti comunque a competere contro una squadra molto forte come la Juventus, in questo inizio di stagione non sono riuscito a finire le partite e sono molto dispiaciuto. Siamo contenti comunque per il pareggio".

Non siete stati troppo prudenti?

"Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni, dopo il gol abbiamo avuto delle occasioni per tornare su però negli ultimi minuti sono molto bravi nei palloni che mettono in mezzo e rischi il gol così. Siamo stati un po' paurosi negli ultimi minuti e così abbiamo subito gol".