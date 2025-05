Milan, Gimenez: "Ho fatto tanti sacrifici e questa è la ricompensa. Pronto per mercoledì"

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, parla ai microfoni di Sky al termine della gara vinta sul Bologna grazie ad una sua doppietta: "Mercoledì è una gara importante per noi. Siamo pronti e preparati per questa partita. Titolare mercoledì? E' una scelta del mister, io l'accetto. E' importante giocare, io sono a disposizione dell'allenatore".

Sulla doppietta: "Ho fatto tanti sacrifici e questa è la ricompensa".

Il Milan vince l'anticipo della finale di Coppa Italia contro il Bologna. Nell'anticipo della 36^ giornata di Serie A i rossoneri battono 3-1 in rimonta il Bologna portandosi così all'8° posto in classifica, a -2 proprio dai rossoblù e a +1 sulla Fiorentina, scivolata così al 9° posto in attesa del match di lunedì sera contro il Venezia. Per gli uomini di Sergio Conceiçao si tratta di 3 punti pesantissimi e fondamentali che danno un minimo di speranza anche in ottica qualificazione europea, con due giornate ancora da giocare. Dall'altra parte, pesantissimo ko per gli uomini di Vincenzo Italiano che in attesa delle gare dei prossimi giorni rischiano di veder scappare via le altre contendenti per un posto in Champions League, ovvero Juventus, Roma e Lazio.

Questa la classifica aggiornata della Serie A dopo l'anticipo:

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 68

Juventus 63

Roma 63

Lazio 63

Bologna 62*

Milan 60*

Fiorentina 59

Como 45

Torino 44

Udinese 44

Genoa 39

Cagliari 33

Verona 32

Parma 32

Lecce 27

Venezia 26

Empoli 25

Monza 15

* una partita in più

Il programma della 36^ giornata

10/05/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari (DAZN)

10/05/2025 Sabato 18.00 Lazio-Juventus (DAZN)

10/05/2025 Sabato 20.45 Empoli-Parma (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 12.30 Udinese-Monza (DAZN)

11/05/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Lecce (DAZN)

11/05/2025 Domenica 18.00 Torino-Inter (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 20.45 Napoli-Genoa (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Fiorentina (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 20.45 Atalanta-Roma (DAZN)