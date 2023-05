Milan, Giroud: "Volevamo rialzarci dopo la Champions. Con la Juventus sarà una finale"

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria per 5-1 sulla Sampdoria: "Volevamo fare una bella partita stasera per rialzarci dopo martedì, abbiamo cominciato bene la partita prendendo fiducia e siamo stati efficaci davanti alla porta".

Deluso dopo martedì?

"Ero deluso, tra poco compirò 37 anni ma quando gioco sono come un bambino e voglio sempre vincere con questa maglia. Per me vuol dire tanto, non so se sarà stata l'ultima partita in Champions, adesso dobbiamo fare di tutto per qualificarci perché questi tifosi lo meritano".

Juve decisiva?

"Sarà come una finale, non sappiamo se gli verranno tolti dei punti. Noi siamo concentrati su di noi, ci restano due partite da vincere. A Milano l'obiettivo non era di vincere lo Scudetto al primo anno, era di qualificarsi per la Champions. Quest'anno è stato più difficile in Serie A ma in Champions abbiamo fatto bene. Spero che l'anno prossimo miglioreremo ancora con questo gruppo giovane ma di qualità".