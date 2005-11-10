Torino, i convocati di Abate per il ritiro estivo: c'è Simeone, out Israel. La lista completa
Dopo l’allenamento a porte aperte di questa mattina allo stadio Filadelfia, il Torino è arrivato a Pinzolo, dove svolgerà la preparazione pre-campionato fino al 25 luglio. Da domani prenderanno il via i primi allenamenti.
A tal proposito il tecnico Ignazio Abate ha diramato la lista dei convocati. Tra le assenze spicca quella del portiere Israel, in uscita dopo solo una stagione trascorsa all'ombra della Mole.
I convocati
Questa la lista dei ufficiale comunicata pochi istanti fa dal club granata sul proprio sito ufficiale.
Portieri: Alberto Paleari, Matteo Brezzo, Francesco Cereser, Pasquale Pellicanò, Lapo Siviero.
Difensori: Cristiano Biraghi, Alessio Cacciamani, Saul Coco, Ali Dembélé, Ardian Ismajli, Come Bianay Balcot. Manuel Carrascosa, Alessandro Della Valle, Mattia Pellini.
Centrocampisti: Wisdom Acquah, Faustino Anjorin, Cesare Casadei, Gvidas Gineitis, Ivan Ilic, Emirhan Ilkhan, Marco Dalla Vecchia,Zalan Kugyela.
Attaccanti: Zakaria Aboukhlal, Sandro Kulenovic, Alieu Njie, Gaetano Oristanio, Pietro Pellegri, Giovanni Simeone, Duvan Zapata, Tommaso Gabellini, Romeo Sandrucci.