Ufficiale Cavese, arriva Mannucci: "Società importante e storica, venire qui è motivo d'orgoglio"

Colpo in entrata per la Cavese, che rinforza la propria retroguardia con l'ingaggio di Tommaso Mannucci. Di seguito la nota ufficiale: "La Cavese annuncia l'arrivo di Tommaso Mannucci, difensore classe 1999 originario di La Spezia che si lega al club metelliano fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, Mannucci ha costruito il proprio percorso nella lunga gavetta della Serie D, collezionando complessivamente 140 presenze e 7 reti con le maglie di Pavia, Lavagnese, Aprilia, Mestre, Piacenza e Seravezza. Nell'ultima stagione, agli ordini di mister Masitto, ha totalizzato 31 presenze con il Seravezza nel girone E, mettendosi in mostra come uno dei difensori più affidabili della categoria e guadagnandosi il primo contratto tra i professionisti".

Le prime parole di Mannucci dopo l'annuncio

"Dopo tanta fatica arriva per me la chance che aspettavo tra i professionisti. È un'occasione che ho guadagnato con lavoro e sacrificio. Entrare a far parte di una società così importante e ricca di storia è per me un grande orgoglio. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia che mi è stata concessa e per rendere fieri questi tifosi così passionali. Forza Aquilotti!".