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Team Altamura, rinforzo per la linea mediana: dalla Slovacchia arriva Marin Calusic
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Marin Calusic lascia la Slovacchia per venire a giocare nella Serie C italiana. E' di queste ore, infatti, la notizia del suo trasferimento al Team Altamura. Di seguito la nota ufficiale: "L'Altamura ha reso noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del mediano Marin Calusic, classe 2006, proveniente dal Dukla Banská Bystrica, club slovacco di Liga 2.
Croato, nel giro delle nazionali giovanili del suo paese (5 presenze e una rete con l'under 18), Calusic è cresciuto nei vivai di Primorac e Hajduk per poi esordire tra i grandi con i bosniaci del Siroki Brijeg. Nel marzo scorso il passaggio in Slovacchia dove ha raccolto 3 presenze".
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