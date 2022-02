Milan, Ibrahimovic salterà Udinese e il derby di Coppa. L'obiettivo è il big match col Napoli

Zlatan Ibrahimovic sta continuando a lavorare in modo specifico per recuperare dall'infiammazione al tendine d'achille e per la Gazzetta dello Sport la sua presenza è da escludere sia contro l'Udinese in campionato che contro l'Inter nel derby di Coppa Italia dell'1 marzo. Più probabile, in questo senso, rivederlo in campo il prossimo 6 marzo nel big match contro il Napoli.