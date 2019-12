© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembra farsi sempre più in salita la strada del Milan che porta a Jean-Clair Todibo, difensore del Barcellona. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportitvo, infatti, il club catalano non vorrebbe perdere in alcun modo il controllo sul cartellino del giocatore. A questo proposito la dirigenza catalana chiede al Milan una clausola per il diritto di riacquisto. Una ipotesi, questa, che il club rossonero non sembra intenzionata a concedere. Todibo, ricordiamo, che è nel mirino anche di Bayer Leverkusen , Monaco , Everton e Southampton