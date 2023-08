Milan, il Fenerbahce in pressing per Krunic: se dovesse partire c'è l'idea Veretout

vedi letture

Il Fenerbahce punta sempre Rade Krunic. Il centrocampista del Milan è finito da tempo nel mirino della formazione turca ma l'offerta arrivata in via Aldo Rossi non ha soddisfatto i dirigenti rossoneri che puntano sul loro giocatore. Nella serata di ieri sarebbe arrivata un'altra proposta da parte dei gialloblu di 7 milioni di euro. Per il momento la situazione non si sblocca ma qualora dovesse esserci la fumata bianca, la dirigenza starebbe valutando alternative.

Idea Veretout

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Repubblica, in caso di partenza del centrocampista l'idea principale sarebbe quella di Jordan Veretout. Il centrocampista francese conosce già il nostro campionato e dopo le esperienze a Roma e Firenze adesso veste la maglia dell'Olympique Marsiglia.