Veretout: "A Marsiglia ho dato tutto, ma il modo in cui mi hanno cacciato fa male"

Dopo un anno turbolento all’Olympique Lione, Jordan Veretout ha ritrovato il sorriso in Qatar: con la maglia dell’Al-Arabi ha già segnato due gol dall’inizio della stagione. Eppure, il centrocampista francese non ha ancora digerito la fine traumatica della sua avventura con l’Olympique Marsiglia, conclusasi nell’estate 2024 con l’arrivo in panchina di Roberto De Zerbi.

"È arrivato un nuovo allenatore con un nuovo progetto, e mi hanno spiegato che non ne avrei fatto parte. Posso capirlo: ogni tecnico ha la propria filosofia", ha raccontato Veretout a FootMercato. "Ma ciò che mi ha ferito è stato il modo in cui tutto è successo. Sono sempre stato un professionista, ho dato tutto per la maglia dell’OM. Finire messo da parte, nel loft, è stato umiliante. È una questione di orgoglio".

Arrivato nel 2022 con un contratto triennale, l'ex giocatore di Roma e Fiorentina era diventato uno dei punti di riferimento della squadra. L’arrivo di De Zerbi, deciso a rivoluzionare l’organico, lo ha però spinto verso l’uscita. "Capisco il progetto del club, ma non il modo in cui mi hanno fatto fuori", ha aggiunto con amarezza. Nonostante la delusione, il giocatore conserva un ricordo luminoso del suo periodo in Provenza: "Marsiglia è una città che vive di calcio, qualcosa di incredibile da vivere. Se avessi potuto, sarei rimasto ancora a lungo". Trasferitosi poi all’OL e, da quest’estate, in Qatar per una cifra di circa un milione di euro, Veretout sembra aver ritrovato serenità. Ma il suo legame con Marsiglia, e la ferita del suo addio, restano ancora aperti.