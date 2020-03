Milan, il futuro di Donnarumma in bilico: Sirigu o Meret per l'eredità

Tuttosport fa il punto sul futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan. Contratto in scadenza tra quindici mesi, il ventunenne è a un passo dalle 200 presenze coi rossoneri. Un prodigio di precocità e talento, un caso però per il domani del club. L'intesa multimilionaria trovata con il duo-Fassone-Mirabelli recita 6 milioni all'anno. Rinnovare non è semplice, sicché la cessione non è da escludere. Per l'eredità i nomi sono quelli di Salvatore Sirigu del Torino, sponsorizzato da Paolo Maldini ma fuori target per età per Ivan Gazidis, e Alex Meret del Napoli.