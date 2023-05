Milan, l'attacco del futuro passa da due nomi: contatti per Arnautovic e Morata

Il Milan lavora all'attacco del futuro guardando con interesse a due giocatori. Il primo è quello di Marko Arnautovic, che viene considerato forte ma che ha un accordo da 3 milioni di euro a stagione. Il cartellino però si prende con poco e questo è un motivo per cui pensare a lui in modo concreto. Poi c'è Alvaro Morata, in scadenza nel 2024 con l'Atletico Madrid. I colchoneros vorrebbero proporgli il rinnovo, ma l'interesse dei rossoneri non lo lascia indifferente e ci sta pensando. Il Milan ha preso informazioni, dopo la fine della stagione l'affare potrebbe decollare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.