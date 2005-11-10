Milan e Lazio si scambiano esuberi? Tavares in rossonero, Tomori può finire nella Capitale

Il futuro di Fikayo Tomori sarà lontano dal Milan. Il difensore inglese non sarà in campo questo pomeriggio nell’amichevole contro il Manchester United dopo Ruben Amorim non lo ha convocato, confermando di fatto come il centrale non rientri più nei piani del tecnico portoghese. L'inglese, legato al Milan da un contratto fino al 2027, è ora sul mercato e la dirigenza rossonera è alla ricerca di una soluzione. Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore c’è quella che porta alla Lazio di Gennaro Gattuso.

Milan-Lazio, scambio di esuberi

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i due club potrebbero infatti ragionare su uno scambio. Il Milan è alla ricerca di un esterno a tutta fascia e il nome individuato sarebbe quello di Nuno Tavares, giocatore particolarmente apprezzato in casa rossonera. Il portoghese è valutato circa 20 milioni di euro dal club di Claudio Lotito e potrebbe così diventare la pedina al centro di un’operazione che coinvolgerebbe direttamente Tomori. Uno scenario ancora tutto da definire, ma che potrebbe rappresentare una soluzione interessante per entrambe le società: il Milan troverebbe un rinforzo sulla corsia esterna, mentre la Lazio aggiungerebbe alla propria difesa un centrale di esperienza internazionale.