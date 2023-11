Milan, monitorato Santi Gimenez del Feyenoord. È valutato circa 40 milioni di euro

Santi Gimenez è uno centravanti più seguiti d'Europa. Il messicano, autore di una doppietta nella vittoria contro la Lazio per 2-1 nel match di andata, è guardato con interesse da praticamente tutti i grandi club, anche se nell'ultimo periodo ha inanellato quattro partite senza gol, una rarità per questo inizio di campionato. Anche il Milan, secondo MilanNews, si è aggiunto alla nutrita pletora di club che hanno chiesto informazioni. La valutazione di Santi Gimenez è di circa 40 milioni, con Tottenham e Real Madrid che sembrano in pole position per la prossima stagione. Più difficile però che il Feyenoord decida per una cessione a gennaio.

Il Milan però ha bisogno di un vice Giroud, con Serhou Guirassy come primo obiettivo, considerato che ha una clausola risolutoria di 20 milioni. Le altre piste per ora sono più tiepide.