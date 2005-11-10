Milan, Moreira: "Sono a disposizione del mister, contento per il primo gol a San Siro"
TUTTOmercatoWEB
L'esterno del Milan Diego Moreira è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Lecce: di seguito le sue parole:
"Mi piace molto segnare sotto la curva, sono contento di aver segnato il primo gol qui, davanti alla mia nuova gente. Con la sosta avremo aria fresca e prenderemo nuove energie per quando torneremo. So cosa voglio nella mia carriera, è importante restare concentrati. Entro dalla panchina ma sono concentrato, se entro posso essere un valore aggiunto e va bene così. Sono a disposizione del mister e voglio dimostrargli che posso essere titolare".
Articoli correlati
Cardinale: "Miglior Milan visto finora. Amorim è nuovo e ha nuovi giocatori: gli serve tempo"
21 settembre 2006, Buffon preferisce la Serie B alla A. "La faccio più volentieri"
Ecco Milan e Juve. Amorim, bastava fare cose normali e far giocare i migliori. Spalletti inventa la formula anti-Conte. Vergogna: la curva contro Mazzola. Napoli, Hojlund solo. Serviva Vergara. Il Frosinone fa il Como. Fiorentina ritrovata
Altre notizie Serie A
Oggi
00:30 Serie A
Tutti pazzi per Kvernadze, Alvini: "Mia mamma anziana mi ha detto: 'Mi piace quel ragazzo lì'"
00:23 Serie A
Fabregas boccia Paz regista: "Il miglior Nico è più avanti. Lo conosco da quando aveva 15 anni"
00:20 Serie ATMW
TMWLa pochezza dei tifosi di spalle, la grandezza della risposta Juve. Mazzola, c'è un limite a tutto
00:10 Serie ATMW
TMWCardinale: "Miglior Milan visto finora. Amorim è nuovo e ha nuovi giocatori: gli serve tempo"
00:09 Serie A
Caressa: "A Torino vista una cosa brutta. Non si manca di rispetto alla memoria di un uomo"
00:08 Serie A
Fiorentina stremata dai crampi a fine gara, Vanoli: "Questo è il mio Vangelo per andare lontano"
Ieri