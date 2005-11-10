Milan, Moreira: "Sono a disposizione del mister, contento per il primo gol a San Siro"

L'esterno del Milan Diego Moreira è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Lecce: di seguito le sue parole:

"Mi piace molto segnare sotto la curva, sono contento di aver segnato il primo gol qui, davanti alla mia nuova gente. Con la sosta avremo aria fresca e prenderemo nuove energie per quando torneremo. So cosa voglio nella mia carriera, è importante restare concentrati. Entro dalla panchina ma sono concentrato, se entro posso essere un valore aggiunto e va bene così. Sono a disposizione del mister e voglio dimostrargli che posso essere titolare".