Milan, Pavlovic: "C'è grande delusione. Corsa Champions? Non pensiamo agli altri"

Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta esterna sul campo del Napoli nella partita valevole per la 31^ giornata di Serie A.

Cosa dovevate fare sul gol subito?

"C'è grande delusione, volevamo prendere i tre punti per stare vicini all'Inter. Abbiamo giocato abbastanza lenti e abbiamo creato poco, alla fine il gol l'hanno fatto loro".

Essere al terzo posto vi tocca?

"Non ci dobbiamo preoccupare delle altre squadre, ma pensare a quello che facciamo noi. Pensiamo a raggiungere il nostro obiettivo, che è la Champions".

Giochi spesso da attaccante aggiunto: è una cosa che ti chiede Allegri?

"Nelle ultime due partite abbiamo avuto non così tante occasioni, anche oggi non abbiamo fatto girare la palla nel modo giusto. Ho avuto un'occasione che dovevo sfruttare meglio e dobbiamo essere più bravi a sfruttare le occasioni".