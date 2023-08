Milan, Pellegrino: "Mi piacerebbe seguire il cammino di Samuel. Pioli gran persona"

Primo giorno da milanista per Marco Pellegrino, l'ultimo acquisto del mercato rossonero, che oggi si è presentato in conferenza stampa: "Quando inizi a giocare a calcio diventano tanti i sogni in testa. Giocavo col Platense fino a pochi giorni fa ed era già un sogno, adesso sono qua ed è andato tutto benissimo, è stato tutto molto veloce".

Come ti sei inserito finora?

"Sono arrivato da poco, ma ho già fatto diversi allenamenti. Il gruppo mi sta aiutando molto, ma anche Pioli è una grande persona. Mi sta dando una mano dal punto di vista tattico e tecnico. Ovviamente sappiamo la storia del Milan, una delle squadre più forti e importanti al mondo. È una grandissima responsabilità essere qui: è meraviglioso".

Quali sono i tuoi idoli?

"Come avevo gia dettoSergio Ramos, ma anche Paolo Maldini del Milan".

Che accoglienza hai avuto?

"Cono arrivato a Milano e ho trovato qualcosa di nuovo. Ho visto le strutture, la squadra ed è tutto incredibile, la qualità è altissima".

Giocavi anche a Tennis...

"Da piccolo giocavo ad entrambi, poi mi sono concentrato principalmente sul calcio. Nel tennis si fa tutto da soli, bisogna avere personalità e questo mi ha aiutato".

Cosa ti ha detto Martin Palermo?

"Mi ha fatto debuttare e ha sempre avuto fiducia in me, non lo dimenticherò mai. Ho parlato con lui e mi ha detto che sarebbe stato qualcosa di nuovo".

Dove ti trovi meglio?

"Sono un difensore centrale, ma ho giocato anche come terzino in una difesa a tre. Naturalmente mi riconosco come difensore centrale di sinistra".

In molti ti hanno paragonato a Samuel.

"E' un onore, è un giocatore storico dell'Argentina. Mi piacerebbe molto seguire il suo cammino".

Malick Thiaw ci ha messo un po' di tempo prima di giocare...

"Vedremo... ora voglio adattarmi al meglio alla squadra. Sfrutterò tutto il tempo qua, poi raggiungeremo gli obiettivi. Per me è un grande salto in avanti, sono qui per ascoltare consigli, aumentare il minutaggio ed essere convocato".

Sempre sulla posizione

"Mi sono allenato da centrale in questi giorni. È vero che sono l'unico centrale mancino in squadra, ma con il mister non abbiamo parlato di altre posizioni".

Sui compagni di reparto

"Ho già parlato con loro, mi hanno accolto bene. Sto studiando la loro posizione a livello tattico. Parlerò con loro per imparare tutto ciò che posso".