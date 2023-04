Milan, per il nuovo stadio la priorità è la zona 'La Maura'. Sala: "Non sono contrario a priori"

Cento, forse centocinquanta milioni all'anno. A tanto, secondo alcune stime riportate da Tuttosport, ammonta la perdita in termini di "non incasso" del Milan senza uno stadio di proprietà.

Una motivazione, questa, che sta portando il club di Gerry Cardinale ad accelerare sul progetto per la realizzazione del nuovo impianto. Dopo lo stop incassato sul progetto di rinnovamento dell'area di San Siro con tanto di nuovo stadio al posto dell'attuale, il Diavolo ha messo nel mirino l'area 'La Maura' come la più idonea all'interno del Comune di Milano.

Fuori dai confini, invece, rimane plausibile la zona di Sesto San Giovanni, così come l'ex area Falk nella zona di San Donato.

Sul tema stadio, poi, si è espresso anche il primo cittadino di Milano Beppe Sala: "Non sono contrario al progetto di La Maura finché non lo vedo - spiega -. Non sono contrario a priori. I consiglieri di maggioranza li incontrerò quando avrò il progetto sul tavolo, se no di cosa parlo?".