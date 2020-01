© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In merito al futuro di Krzysztof Piatek, SportMediaset riferisce che con il passaggio al 4-4-2, il centravanti polacco potrebbe restare in rossonero, rimandando all'estate un suo eventuale addio al Milan. Dopo l'arrivo di Ibrahimovic infatti è più facile che a partire siano giocatori come Suso, poco adatti al nuovo modo di giocare imposto da Pioli, mentre sarà necessario avere punte pure come il polacco e lo stesso Leao, rilanciato da titolare a Cagliari e subito in gol al fianco dello svedese.