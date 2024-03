Live TMW Milan, Pioli: "Avevo scelto Pulisic ma non era al 100%, felice per Chukwueze"

23.05 - Tra poco Stefano Pioli, allenatore del Milan, parlerà in sala stampa dopo la vittoria sul campo della Fiorentina.

23.28 - Inizia la conferenza stampa.

Vi sentite i più forti d'Italia in questo momento? Cosa c'è da migliorare?

"Non credo che siamo i più forti ma ci stiamo avvicinando a un livello molto alto e con continuità. C'è stato un periodo lungo in cui dovevamo conoscerci bene, dove la fase difensiva non era all'altezza per vari motivi. Negli ultimi 3 mesi abbiamo cambiato marcia e atteggiamento, c'è disponibilità e volontà ad essere squadra senza palla. Ci sono cose che possiamo far meglio, come il gol preso stasera dal niente con una disattenzione. Questo ci servirà per migliorare".

Per lei è stato come tornare dietro nel tempo?

"Questo mi succede ogni volta che torno, stasera ancor di più perché si ricordava un lutto importante. Il pre-partita è stato particolare".

Cosa ha detto all'intervallo?

"Con così tante occasioni create significa che le cose stavano funzionando. Non insisto su situazioni individuali, hi solo detto di continuare così. Abbiamo sofferto il giusto, altre volte siamo stati più in difficoltà".

Ha visto Chukwueze in crescita?

"Il gol segnato a Verona gli ha fatto molto bene, così come non andare in Nazionale. Onestamente ieri avevo scelto Pulisic ma Christian mi ha confidato di non essere al 100%. Chukwu però si è meritato l'occasione e sono contento per lui, all'inizio ha faticato".

Difensivamente come state?

"Nel primo tempo abbiamo concesso solo un'occasione facendoci sorprendere centralmente da Ikone. Sappiamo che Tomori sarà squalificato nella gara d'andata di Europa League e ho bisogno di far giocare anche Gabbia, Thiaw e Kjaer quando starà bene. Pensiamo già alla Roma".

23.34 - Termina la conferenza stampa.