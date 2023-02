Milan, Pioli: "Non c'era niente da sistemare. La squadra è guarita, anche se non siamo perfetti"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro l'Atalanta. "Non c'era niente da sistemare, perché sulla coesione non ci sono mai stati dubbi. Le sconfitte ci hanno tolto fiducia e poi sono arrivate prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Le vittoria invece ci hanno ridato voglia di fare le cose per bene. La squadra è guarita, poi non saremo mai perfetti ma torniamo a giocare con le nostre caratteristiche".