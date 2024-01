Milan, Pioli: "Rimpianto per la vittoria sfumata in extremis. Loftus-Cheek come Milinkovic-Savic"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 contro il Bologna: "Malgrado tutte queste sfortune la partita l'avevamo rimessa in piedi giocandola bene contro un ottimo Bologna. Nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente meglio, il rimpianto c'è perché eravamo in vantaggio a 5/6 minuti dalla fine, purtroppo non siamo riusciti a portarla casa e questo è un peccato. In altre occasioni abbiamo messo più intensità, oggi invece abbiamo pagato".

Leao potrebbe aiutare di più nella fase difensiva?

"Dipende dal nostro atteggiamento difensivo, tante volte sono a io dirgli di restare alto perché può essere un'arma a nostro vantaggio nelle ripartenze. A volte potrebbe essere un po' più attento, ma non gli si può chiedere tutto".

Felice a fine stagione se...

"Se diamo il massimo e miglioriamo tanto il campionato scorso ,andando molto avanti in Europa League".

Le era mai capitato di vedere due rigori sbagliati nella stessa partita?

"No onestamente non mi era mai capitato. Succede una volta ogni dieci anni, purtroppo è capitato a noi. Certo due rigori sbagliati potevano pesare molto, mi spiace per come abbiamo subito la situazione del rigore. C'erano tante cose che si potevano fare meglio, però se non siamo riusciti a vincere vuol dire che si doveva operare meglio":

Si era accorto del secondo rigore da annullare?

"Sì, ma speravo che Skorupski avesse toccato la palla".

Il momento di Loftus-Cheek?

"Giocatore con grandissime qualità, ho allenato anche Milinkovic-Savic e ha caratteristiche simili, non lo facevo così offensivo quando è arrivato. Ha avuto un periodo nel quale non si allenava per la pubalgia, adesso sta bene e sono convinto che sia un grandissimo giocatore e ha anche tanta voglia di imparare".