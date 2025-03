Live TMW Milan, Pulisic: "Voglio restare qua. Sentiamo tutte le voci sull'allenatore..."

Christian Pulisic, attaccante del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Como.

Tornate a guardare la classifica?

"Dobbiamo essere più positivi, perché abbiamo vinto due partite di fila. Abbiamo la possibilità di arrivare dove vogliamo, ma pensiamo partita pper partita".

Questo è il club della tua vita?

"Sì, 100%. Questo club mi dà tanta fiducia ed è un piacere essere qui ogni giorno. Voglio continuare qua".

Ci credete?

"I tifosi ci supportano sempre. Poi il momento non è positivo, ma noi vogliamo arrivare tra le prime quattro. Dobbiamo crederci, supportare il team".

Riuscite a isolarvi nonostante tutte le voci sul prossimo allenatore e sulla dirigenza?

"Ci proviamo, ma è difficile. Le sentiamo queste cose, non è facile giocare con queste voci. Ma l'importante è prendere ogni giorno come il giusto allenamento".

Come mai non siete andati a salutare la curva?

"Non so, abbiamo deciso di rientrare. Non ho niente da dire, non lo so".

Senti la fiducia dei tuoi compagni?

"Devo fare gol. Il momento è difficile, ma è con il gol che cambiamo le cose".

Termina qui la conferenza.