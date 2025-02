Milan, Reijnders: "Conceiçao porta tanta energia. Qualcosa è cambiato? Credo di sì"

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan e uomo sempre più simbolo del Diavolo per la sua grande qualità tecnica, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Feyenoord a Rotterdam: "È bello tornare nel mio Paese d'origine, domani ci sarà anche la mia famiglia sugli spalti e sarà ancora più speciale per me. Non vedo l'ora che inizi la partita".

Domani sarà una sfida decisiva.

"Sì, sarà una gara molto importante, la prima dei playoff. Ovviamente noi volevamo essere nelle prime 8, ma purtroppo non abbiamo raggiunto quell'obiettivo e dobbiamo disputare questo turno. In questo stadio è sempre dura, molte partite sono difficili, ma siamo pronti".

Qualcosa dall'Inter in poi è cambiato.

"Credo che sia così. Il modo in cui vogliamo giocare è molto chiaro, tutti sanno cosa devono fare, lavoriamo l'uno per altro e questo si sta vedendo nelle partite. I risultati poi sono la conseguenza positiva, è quello che sta succedendo. Bisogna continuare così".

Migliora anche il vostro feeling con Conceicao? La sensazione dall'esterno è questa.

"Sì, va bene. Lui anche durante le partite dalla panchina porta tanta energia e questo si vede anche in campo. Dobbiamo continuare così, è importante per il nostro gruppo, poi si possono vincere le partite".