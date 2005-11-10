Milan, retroscena sul difensore. Il club si era mosso l'ultimo giorno per Scalvini

Retroscena di mercato riguardante il Milan, nello specifico sul difensore, che arriva dai canali social de La Gazzetta dello Sport: il club nell'ultimo giorno di mercato ha fatto un tentativo per Giorgio Scalvini. Un sondaggio per capire se c'era la possibilità per arrivare al difensore, ricevendo una risposta negativa. Di fatto l'Atalanta sarebbe partita da una base di 40 milioni per iniziare a trattare il trasferimento.

Noto invece l'interesse per Tiago Gabriel, come confermato in conferenza stampa (senza fare il nome della squadra) dal direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera: "Aveva la possibilità di andare in un grande club che gli cambiava la vita ma non era questo il momento giusto".

Un Milan che si è mosso tardivamente in un reparto che numericamente aveva bisogno di un altro elemento, considerando la bocciatura di Fikayo Tomori. E paradossalmente i rossoneri si ritrovano con l'inglese reintegrato in rosa, preso atto del numero esiguo di centrali in rosa.