Inter, Ausilio lascerà il club dopo 28 anni: il contratto scadrà a giugno e non verrà rinnovato
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Clamoroso in casa Inter: Piero Ausilio va verso l'addio al club nerazzurro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira il direttore sportivo non rinnoverà infatti il suo contratto con la società milanese che scadrà nel prossimo giugno e dopo 28 anni si chiuderà la sua lunghissima avventura all'Inter. Non proprio un colpo di scena ma comunque un cambiamento epocale per il club, vista la lunghissima storia che ha legato Piero Ausilio e i nerazzurri.
L'Inter aveva offerto il rinnovo di un solo anno al direttore sportivo ma la storia è ormai destinata a terminare, con il rapporto che potrebbe anche interrompersi prima del mercato di gennaio.
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