TMW Primo allenamento alla Continassa per Woltemade. L'attaccante sarà convocato per Juve-Milan

La Juventus è scesa in campo questa mattina per la seduta di allenamento in programmata in vista della sfida contro il Milan. Alla Continassa il gruppo guidato da mister Spalletti si è concentrato sui dettagli tattici in vista dell'appuntamento con i rossoneri

Per quanto riguarda i singoli, non ci sono sostanziali novità rispetto alla giornata di ieri, con Cambiaso, Zhegrova e McKennie che hanno lavorato a parte. La notizia più attesa dai tifosi riguarda però la lista dei convocati: per questo match Spalletti avrà finalmente a disposizione uno dei nuovi acquisti, ovvero Woltemade, e forse anche Sarr. Entrambi arrivati nelle ultime ore di mercato.

La cattiva notizia, ricordiamo, riguarda invece Khephren Thuram che sarà costretto ad un'assenza prolungata per diversi mesi. Il francese, dopo il consulto di inizio settimana, ha deciso di operarsi al ginocchio. Thuram starà fuori per circa 4 mesi.