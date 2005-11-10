Milan, Saelemaekers: "Siamo contenti, abbiamo giocato bene e ci siamo divertiti"

Il centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Lecce: di seguito le sue parole:

"Siamo molto contenti, sono state settimane difficili per noi, ma i tifosi ci hanno sempre accompagnato. Siamo contenti dei tre punti avendo giocato anche bene per loro. Adesso possiamo andare in nazionale tranquilli. Noi ascoltiamo il mister che ci dice dove vuole che giochiamo. Abbiamo fatto bene tutti e ci siamo anche divertiti e si è visto anche da fuori. Penso che siamo giocatori che si capiscono sul campo e parlano lo stesso tipo di calcio. Si vede la mentalità che il mister mette nella squadra. Diego Moreira è entrato e ha fatto gol subito, si vede lo spirito della squadra".