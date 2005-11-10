TMW Milan, non ci sono sconti per Rafael Leao. Ok il prezzo è giusto per 50 milioni (più 10 bonus)

I rossoneri non hanno intenzione di abbassare le richieste per l'attaccante portoghese. La situazione può evolvere in breve

Qual è la situazione attuale di Rafael Leao? L'attaccante del Milan vorrebbe salutare e giocare in Premier League, ma non ci sono offerte da parte di club inglesi. L'unico che ha mostrato concretamente il proprio interesse è il Galatasaray, ma senza mettere sul piatto un'offerta accettabile per i rossoneri che, da par loro, potrebbero anche tenerselo.

Richiesta da 60 milioni

L'idea dei milanesi è che Leao può valere decisamente di più dei 40 milioni di cui parlavano ieri in Turchia. Quindi serve un'offerta da almeno 50 milioni più 10 di bonus, non una cifra banale considerando che per il lusitano poi bisognerebbe mettere un ingaggio importante: ha ancora due anni di contratto a 6,5 milioni più variabili. Quindi toccherebbe arrivare a due cifre in milioni per avere un'apertura importante.

La situazione comunque è in evoluzione. È notizia di ieri l'interesse della Juventus, ma sarebbe praticamente impossibile aumentare lo stipendio come è nella mente di Leao, visto che il tetto è quello di Yildiz, 7 milioni all'anno, cosa che ha fatto saltare anche il rinnovo di Vlahovic. Dunque sembra una pista abbastanza difficile da percorrere. La possibilità è che Amorim cerchi di recuperarlo dopo un'estate in cui si parlava di cessione... Ma servirebbero comunque 60 milioni.