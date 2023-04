Milan, se sarà quarto posto arriverà una punta: Joao Pedro scende, in lista sempre Morata

vedi letture

La Champions League come riferimento per il mercato del Milan. In caso di qualificazione alla prossima massima competizione europea i rossoneri incasserebbero circa 50-60 milioni di euro che andrebbero investiti sul mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza punterebbe immediatamente un attaccante: Joao Pedro del Watford sarebbe destinato alla Premier mentre resta nella lista Alvaro Morata.