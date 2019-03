Milan si 'riscopre' vulnerabile: 3 gol subiti nel 2019, come in 90' nel derby

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre gol subiti dall'inizio del 2019, anno che prima di stasera non aveva mai visto il Milan sconfitto. Invece i rossoneri si riscoprono vulnerabili dopo il derby perso per 3-2 contro l'Inter, come avvenuto nella prima parte di stagione. I nerazzurri all'andata avevano vinto allo scadere grazie a Icardi, questa volta invece le reti sono state di più favorendo anche emozioni e spettacolo. Intanto il Milan aveva dovuto raccogliere il pallone dalla propria porta contro la Roma (1-1 finale), poi in modo indolore contro Atalanta e Chievo (vittorie per 1-3 e 1-2) ma sempre in trasferta. In una serata, dunque, il Milan ha subito lo stesso numero di reti incassate nelle ultime dieci apparizioni tra campionato e Coppa Italia. Una piccola crepa, che non deve però scalfire la forza e la consapevolezza acquisite in questi mesi. La sconfitta nel derby fa sempre male ma corsa Champions, visto il quarto posto, non è compromessa.