Milan, Thiaw: "Contento di essere tornato in campo. Non ho trascorso un periodo semplice"

vedi letture

Malick Thiaw, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Europa League vinta per 3-0 contro il Rennes: "Sono molto contento di essere tornato in campo, mi sono sentito molto bene. Non ho trascorso un periodo semplice, ma ora sono felice. Gabbia e Kjaer hanno fatto molto bene, io ho lavorato con pazienza senza forzare il rientro. Nello spogliatoio siamo tutti felici per questa vittoria".

Cosa può fare il Milan nella competizione?

"Possiamo vincere l'Europa League, ma dobbiamo prima pensare alla prossima partita contro il Rennes".