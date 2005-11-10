Milan, il toto-ds si allunga ancora: spunta anche l'italiano Domenico Teti

Nome nuovo per la dirigenza del MIlan. Anche se al momento non ci sarebbero stati dei contatti diretti, secondo quanto riferito dai colleghi di Sky i vertici rossoneri, cioè Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, starebbero valutando anche il profilo dell’italiano Domenico Teti.

Reduce dall’esperienza con il Wolverhampton, Teti ha una lunga esperienza in Italia e all’estero: prima del club inglese ha guidato i sauditi dell’Al-Shabab e l’APOEL Nicosia a Cipro. In Italia, ha lavorato alla Sampdoria e al Novara.

Teti si aggiunge a una lunga lista di dirigenti che il Milan sta valutando, dopo i no di Markus Krosche e Timo Hardung. In prima fila resta Devin Ozek, ma ci sono anche Ramon Planes e José Boto, nell’amplissimo toto-ds di Via Aldo Rossi.