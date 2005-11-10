Moggi: "Passaggio duro per Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, ma sono ottimista"

Ai microfoni di Radio Bianconera, ha parlato Luciano Moggi per dire la sua sul nuovo corso della Juventus con l'arrivo di Giovanni Carnevali al posto di Damien Comolli: "Carnevali è abituato a lavorare in una società che non vuole retrocedere, per cui le pressioni erano enormemente inferiori, inoltre il suo secondo obiettivo era quello di trovare giovani di prospettiva, farli crescere e poi cederli per sostenere la sopravvivenza del club.

Alla Juventus è tutto completamente diverso, oggi Carnevali è in una società a cui non basta non retrocedere ma che ha l'obbligo di vincere e deve concentrarsi sulla ricerca di giovani che siano dei talenti, perché dovranno essere le colonne future della Juventus. È un lavoro molto complicato, ma credo che il club si sia affidato ad un ottimo professionista e un grande intenditore di calcio, sono ottimista su quello che potrà essere il suo impatto e sono convinto che farà bene, poi se ho ragione o no sarà il tempo a dirlo".