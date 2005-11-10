Monza, Birindelli: "Juric ci sta dando un'identità. Che impatto Tornqvist, non me lo aspettavo"

Al termine della sfida tra Monza e Cagliari valida per la settima giornata di Serie A e che si è conclusa sul risultato di 4-0, ha parlato il capitano dei brianzoli Samuele Birindelli: "L'abbiamo preparata bene, volevamo fare la partita, sapevamo le debolezze e le cose positive del Cagliari. Oggi si sono viste tante cose positive, il risultato è solo la ciliegina".

Cosa sta cambiando in squadra?

"Penso che fin dalla prima partita si sia vista la forte identità che il mister vuole dare alla squadra, con il tempo noi giocatori entriamo sempre di più nel sistema di gioco rendendolo parte di noi. Quando troviamo squadre come quella di stasera che ti fanno giocare di più andiamo bene. Nelle prime partite prendevamo gol troppo facilmente, stasera invece non è andata così, riuscire a non subire gol fa tanto nell'economia della gara".

Cosa vi ha detto Juric tra primo e secondo tempo?

"In realtà niente di particolare, stavamo giocando bene ma abbiamo sofferto qualche combinazione loro e sponda che facevano a memoria. Noi continuavamo a giocare e muovere la palla, ci ha dato solo un paio di accorgimenti tattici per non prendere le ripartenze che sapevamo fossero il loro punto forte".

Quanto conta avere questo Tornqvist in porta?

"Non mi aspettavo questo suo impatto anche perché è arrivato all'ultimo momento. E' un gran portiere che para molto bene e spero continui così perché poi noi siamo bravi a creare occasioni da gol e quindi se riusciamo a prenderne di meno, vinceremo più partite".