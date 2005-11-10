"È forte, però penso che ci siano tanti attaccanti forti come lui". Samuele Birindelli non è impressionato da Malen dopo averlo incontrato, anzi in conferenza stampa l'esterno italiano fa i nomi di chi è al suo livello a suo dire: "Secondo me Scamacca o anche lo stesso Retegui non sono stati da meno. Quindi dico che anche il sistema di gioco, chi gli sta intorno, fa un bravissimo lavoro. Poi sappiamo che gli attaccanti di Gasperini hanno sempre fatto tanti gol, però è forte, c'è poco da dire".

Cosa ti porti a casa da questa partita? Gasperini ha detto che il Monza si salverà senza grossi affanni.

"Se ci salviamo senza grossi affanni non lo so. Sicuramente se giochiamo e mettiamo l'intensità che abbiamo messo stasera, che ovviamente non si è vista perché loro ne hanno messa più di noi, però facciamo le cose che proviamo in settimana, sicuramente avremo ottime possibilità perché, ripeto, non sono queste le partite che ci permettono di salvarci. Però sono queste le partite che ci permettono, come ho detto prima, di imparare. Mi porto a casa, io penso come tutti i miei compagni, le cose positive che sono uscite in questa partita e sicuramente la consapevolezza di aver affrontato una squadra con dei giocatori di alto livello e da cui veramente poter imparare. A me personalmente ha fatto capire cosa mi manca per fare un salto in avanti e quindi su cosa lavorare".