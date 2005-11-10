Terzino destro e capitano del Monza in assenza di Matteo Pessina ormai rientrato, Samuele Birindelli è uno dei veterani dello spogliatoio e ha vissuto sulla sue pelle anche la retrocessione. "Ormai a Monza sono quasi di casa. Vivo bene con la città, con le persone. C’è sempre un bel clima, un bel gruppo, anche con i tifosi", ha raccontato a TuttoSport. "È stato un bel momento, un orgoglio rappresentare tutti. Anche se mi dispiace sia capitato per l’infortunio di Pessina, però ora è tornato e siamo tutti contenti".

Il fatto di avere un ex difensore della Juventus come Alessandro papà non gli ha risparmiato pressioni. "Da piccolo mi metteva un po’ di ansietta, ma con il tempo sono riuscito a gestirla e trasformarla in positività", ha detto Birindelli. "Quando arrivi davanti a ottantamila persone, quell’ansia lì deve sparire, perché se no ti perdi. Oggi, quando entri in quegli stadi si accende una fiamma dentro ancora più grande. Ti danno un’adrenalina, una carica eccezionale. Ancora oggi mi dà qualche consiglio che porto sempre con me, ma negli ultimi anni meno, soprattutto da quando sono arrivato in Serie A".

Ma l'idolo assoluto non è stato il padre, bensì uno juventino. "È Pavel Nedved. Da piccolo tenevo anche i capelli con il caschetto come lui. Quando alle partite i bambini entravano in campo mano per mano con i giocatori, io non andavo mai con mio padre, ma sempre con Nedved".